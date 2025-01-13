Обсуждены итоги работы Генпрокуратуры за 2024 год

13 января под руководством генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственного советника юстиции I класса Кямрана Алиева в видеоформате с участием сотрудников прокуратур Нахчыванской АР, города Нахчывана и других районных прокуратур было проведено расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению проведенных в 2024 году работ и предстоящих задач.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.

На заседании выступил с докладом прокурор Нахчыванской АР Санан Пашаев, сообщив о проведенной работе по направлениям деятельности и статистических показателях.

Были подробны обсуждены проделанная работа и достигнутые успехи в выполнении поставленных задач, а также допущенные недочеты. Подводя итоги заседания коллегии, Кямран Алиев пожелал успехов в дальнейшей деятельности, дал необходимые поручения по совершенствованию работы, устранению недостатков, допущенных в отчетном периоде. Также было отмечено, что 2025 год в Азербайджанской Республике объявлен "Годом Конституции и суверенитета" на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2024 года.