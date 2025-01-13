"С окончанием 2024 года мы приступаем к новой миссии. Теперь мы официально вступаем в следующий цикл 2025-2028 годов, который завершится Олимпийскими Играми в Лос-Анджелесе".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в традиционной рубрике "Записки президента", на сайте возглавляемой им организации.

Он отметил, что каждый новый цикл ощущается как новое начало.

"Арбитры снова готовятся к своему бревету, гимнасты, тренеры и хореографы берутся за новый Кодекс правил, оттачивая свои программы, которые вскоре будут представлены на международных соревнованиях. Болельщики с нетерпением ждут этих выступлений, желая увидеть новые тенденции и, конечно же, новых звезд.

В прошлом месяце женская спортивная гимнастика организовала свой первый онлайн-конкурс, присоединившись к гимнастам-мужчинам на Рождественском кубке. Для мужчин это было уже четвертое соревнование, что показывает, насколько велик интерес к такого рода стартам. В эти выходные мы запускаем новый онлайн-формат "Perfect 10" в мужской спортивной гимнастике. Они предлагают сокращенный свод правил с акцентом на хорошо выполненную гимнастику высокого уровня. В субботу и воскресенье мы станем свидетелями квалификационных раундов. Затем 12 лучших по снарядам выйдут в полуфинал, который пройдет 25 января. А на первое февраля намечен финал, где шесть лучших на каждом снаряде будут бороться за главные награды и призовые", - подчеркнул Гаибов.

Он добавил, что сотрудники Европейской гимнастики прилагают большие усилия для разработки таких интересных и захватывающих форматов соревнований в рамках стратегического плана.

"На нашем сайте мы разработали инструмент искусственного интеллекта "Спросите Луиджи". Вы можете спросить нашего забавного талисмана Луиджи буквально о чем угодно: когда билеты на мероприятия поступят в продажу, какие снаряды используются в художественной гимнастике. Наша платформа электронного обучения также находится в стадии разработки, добавляя по одной дисциплине за раз, чтобы обеспечить оптимальные ресурсы.

Как видите, нас ждет напряженный год, даже за пределами многочисленных мероприятий. Год является последним в нашем континентальном избирательном цикле, и я намерен продолжать руководить с энтузиазмом и вдохновением, чтобы мы могли с гордостью показать проделанную работу на Конгрессе в чешской столице Праге в ноябре", - заметил Ф.Гаибов.