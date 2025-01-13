"Наша команда останется в Премьер-Лиге"

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с Рати Ардазишвили, новым грузинским трансфером азербайджанской футбольной команды "Кяпаз".

- Как произошел ваш переход в "Кяпаз"?

- С первых дней клуб приложил немало усилий, чтобы подписать меня. Конечно, меня это очень обрадовало. Я хотел бы поблагодарить руководство за доверие. Рад быть здесь.

- Каковы ваши впечатления о нашей стране?

- Мне уже доводилось общаться с азербайджанцами. Я знал, что ваши люди очень внимательны и гостеприимны. Я еще больше в этом убедился, приехав сюда.

- Многие грузинские футболисты выступали в Азербайджане. Сегодня вы все еще можете встретить своих соотечественников. Получали ли вы от них информацию о нашей стране?

- Честно говоря, у меня было недостаточно информации о чемпионате Азербайджана. Вот почему я получил информацию о лиге от некоторых игроков. Они говорили только приятные вещи.

- "Кяпаз" занимает девятое место среди 10 команд в турнирной таблице с 11 очками. Вас это беспокоит?

- Мне неважно, на каком месте находится команда. Я здесь, потому что верю, что мы добьемся успеха. Положение, в котором мы находимся, временное. Я всегда нацелен на победу. Неважно, на первом или девятом месте команда, за которую я играю.

- С вами подписан контракт сроком на 6 месяцев + 1 год. Если команда останется в элите, контракт, скорее всего, будет автоматически продлен. Как вы думаете, вам удастся помочь "Кяпазу" в этой сложной ситуации?

- Мы команда и нам нужно все делать вместе. Все игроки в команде важны. Верю, что помогу команде настолько, насколько смогу. Я сосредоточил все свое внимание на работе.

- Верите ли вы, что "Кяпаз" останется в Премьер-лиге?

- Конечно. Могу с уверенностью сказать, что эта команда останется в Премьер-Лиге.

- Вы выступали за сборную Грузии в младших возрастных группах. Что послужило причиной того, что вас не позвали в состав основной сборной?

- Когда я играл за национальные сборные, то всегда серьезно относился к тренировкам. Я не пропустил ни одной тренировки. Но некоторые решения я принял неправильно. Все, с чем мы сталкиваемся, - это опыт. Я хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал. Я получил много приятных сообщений от поклонников "Кяпаза". Я не знал, что в Гяндже так любят футбол. Меня это радует. Верю, что все будет хорошо.