https://news.day.az/society/1722524.html В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Синоптики выпустили желтое предупреждение в связи с ветреной погодой.
В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Синоптики выпустили желтое предупреждение в связи с ветреной погодой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого в соответствии с желтым предупреждением составит 13,9-20,7 м/сек.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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