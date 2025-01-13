В Азербайджане ожидается сильный ветер

Синоптики выпустили желтое предупреждение в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого в соответствии с желтым предупреждением составит 13,9-20,7 м/сек.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az