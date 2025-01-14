https://news.day.az/society/1722665.html На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим Из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час. Как сообщает Day.Az, в связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД были внесены изменения в информационно-скоростные таблицы. Также на таблицах был размещен знак "туманный путь".
На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим
Из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД были внесены изменения в информационно-скоростные таблицы.
Также на таблицах был размещен знак "туманный путь". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
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