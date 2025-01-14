На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

Из-за тумана на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД были внесены изменения в информационно-скоростные таблицы.

Также на таблицах был размещен знак "туманный путь". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.