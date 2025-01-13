https://news.day.az/culture/1722587.html В детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" - ФОТО В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" (Новогоднее письмо), сообщает Day.Az. На традиционном праздничном вечере в филармонии выступили детский хор Şəms, Детский музыкальный театр, вокальный ансамбль Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf, солисты различных возрастных групп.
В детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" - ФОТО
В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт "Yeni il məktubu" (Новогоднее письмо), сообщает Day.Az.
На традиционном праздничном вечере в филармонии выступили детский хор Şəms, Детский музыкальный театр, вокальный ансамбль Güləbatın, ансамбль народных инструментов Sədəf, солисты различных возрастных групп.
Гостям были представлены различные музыкальные и хореографические представления, театрализованные и креативные композиции со сказочными героями.
Завершился вечер совместным исполнением хита легендарной группы ABBA - Happy New Year.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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