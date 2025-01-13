МИД РФ разоблачил фейк о "письме Лаврова Джейхуну Байрамому"

Фальшивое письмо от якобы министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе азербайджанского МИД Джейхуну Байрамову является политическим заказом и попыткой спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ в его Telegram-канале.

"В сети распространяется т. н. письмо якобы от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова на имя министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, написанное на английском языке, о том, что якобы наша страна не может гарантировать безопасное использование российского воздушного пространства. Это циничная и грубая фальшивка, - подчеркнули в министерстве. - Данный вброс - пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты".

"Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау", - указали в МИД РФ.