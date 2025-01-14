https://news.day.az/society/1722720.html В Азербайджане обновили перечень учебных заведений для подготовки военных специалистов - СПИСОК В Азербайджане внесены изменения в "Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку граждан по специальным военным специальностям". Как сообщает Day.Az в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно решению, вышеуказанный перечень приведен в новой редакции.
В Азербайджане обновили перечень учебных заведений для подготовки военных специалистов - СПИСОК
В Азербайджане внесены изменения в "Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку граждан по специальным военным специальностям".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, вышеуказанный перечень приведен в новой редакции.
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