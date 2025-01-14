В Азербайджане обновили перечень учебных заведений для подготовки военных специалистов

В Азербайджане внесены изменения в "Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку граждан по специальным военным специальностям".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, вышеуказанный перечень приведен в новой редакции.