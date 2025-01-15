Новые назначения в Федерации легкой атлетики Азербайджана

В Федерации легкой атлетики Азербайджана (AAF) произведены новые назначения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации, на совещании, состоявшемся 11 января 2024 года при участии президента Федерации Джавида Гурбанова, генерального секретаря Магеррама Султанзаде, члена Исполнительного комитета Шалалы Ягубовой и представителя министерства молодежи и спорта Севды Мирзаевой, были назначены новые специалисты в тренерский штаб.

Октай Мирзаев стал главным тренером сборной Азербайджана, а Михал Погани назначен тренером-консультантом по прыжкам. Мирзаев будет временно исполнять обязанности главного тренера.