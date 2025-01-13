Президент Сьерра-Леоне выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау в Казахстане самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Глубоко опечален и потрясен известием о гибели 38 человек в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета "Азербайджан Хава Йоллары" вблизи казахстанского города Актау.

От имени правительства и народа Республики Сьерра-Леоне, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу, в том числе семьям погибших.

Ваше превосходительство, разделяю горе Ваших соотечественников в связи с этой тяжелой трагедией и молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших.

Прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.