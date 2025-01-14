В России ожидают визита главы МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Наш диалог с Арменией продолжается. Арарат Мирзоян приглашен в Российскую Федерацию. Он приглашение принял, мы его ждем. Надеюсь, в скором времени визит состоится", - добавил С.Лавров.

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