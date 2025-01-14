https://news.day.az/world/1722794.html В России ожидают визита главы МИД Армении Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. "Наш диалог с Арменией продолжается. Арарат Мирзоян приглашен в Российскую Федерацию.
В России ожидают визита главы МИД Армении
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
"Наш диалог с Арменией продолжается. Арарат Мирзоян приглашен в Российскую Федерацию. Он приглашение принял, мы его ждем. Надеюсь, в скором времени визит состоится", - добавил С.Лавров.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре