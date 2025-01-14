В Лос-Анджелесе жители собираются судиться с оператором водоснабжения

Жители округа Лос-Анджелес, расположенного в американском штате Калифорния, подали иск в суд против местного оператора водоснабжения и электроснабжения LADWP. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На оператора электроснабжения и водоснабжения <...> подали в суд с обвинением в том, что он не смог обеспечить достаточное количество воды для борьбы с крупнейшим пожаром", - говорится в материале.

По информации журналистов, граждане обвинили LADWP в некомпетентности в связи с тем, что в Лос-Анджелесе произошло истощение резервуара воды. Более того, были зафиксированы случаи, когда напор воды в пожарных гидрантах был слишком слабым. Из-за этого сотрудники экстренных служб столкнулись с трудностями при тушении огня.

Ранее стало известно, сколько домов разрушено пожарами в Лос-Анджелесе.