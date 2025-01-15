Председатель Международного суда ООН подал в отставку

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда.

Срок его полномочий в качестве члена и председателя суда истекал 5 февраля 2027 года.

Как отметили в суде, преемник Салама будет избран позднее Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН. Срок полномочий нового судьи также будет истекать в феврале 2027 года.