https://news.day.az/world/1722892.html Председатель Международного суда ООН подал в отставку Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда. Срок его полномочий в качестве члена и председателя суда истекал 5 февраля 2027 года.
Председатель Международного суда ООН подал в отставку
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам с 14 января подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда.
Срок его полномочий в качестве члена и председателя суда истекал 5 февраля 2027 года.
Как отметили в суде, преемник Салама будет избран позднее Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности ООН. Срок полномочий нового судьи также будет истекать в феврале 2027 года.
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