Специалисты занялись расследованием гибели фауны на Каспии

На побережье Каспийского моря в поселке Бильгя обнаружены туши тюленя и птиц.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Аллахвердиев.

По его словам, для установления причины гибели тюленя и птиц специалистами Службы охраны биологического разнообразия и Государственной службы экологической безопасности, а также Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с туш животных взяты пробы.

По словам представителя Службы, общественность будет проинформирована о результатах анализов.