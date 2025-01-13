https://news.day.az/society/1722543.html Специалисты занялись расследованием гибели фауны на Каспии На побережье Каспийского моря в поселке Бильгя обнаружены туши тюленя и птиц. Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Аллахвердиев.
Специалисты занялись расследованием гибели фауны на Каспии
На побережье Каспийского моря в поселке Бильгя обнаружены туши тюленя и птиц.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Аллахвердиев.
По его словам, для установления причины гибели тюленя и птиц специалистами Службы охраны биологического разнообразия и Государственной службы экологической безопасности, а также Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с туш животных взяты пробы.
По словам представителя Службы, общественность будет проинформирована о результатах анализов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре