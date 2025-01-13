Нарезка апокалиптических видео из Калифорнии

В Сети набирает популярность нарезка апокалиптических видео из района лесных пожаров в Калифорнии. 

Ранее мы сообщапи, как житель Лос-Анджелеса в одиночку спас свой дом от пожара.