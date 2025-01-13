https://news.day.az/world/1722591.html Нарезка апокалиптических видео из Калифорнии В Сети набирает популярность нарезка апокалиптических видео из района лесных пожаров в Калифорнии. Ранее мы сообщапи, как житель Лос-Анджелеса в одиночку спас свой дом от пожара.
Нарезка апокалиптических видео из Калифорнии
В Сети набирает популярность нарезка апокалиптических видео из района лесных пожаров в Калифорнии.
Ранее мы сообщапи, как житель Лос-Анджелеса в одиночку спас свой дом от пожара.
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