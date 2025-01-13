Житель Лос-Анджелеса в одиночку спас свой дом от пожара

Житель Лос-Анджелеса, оказавшийся в эпицентре пожара, в одиночку спас свой дом садовым шлангом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Его построили мои родители в 1960-м, я прожил в нем всю свою жизнь, с ним связана куча воспоминаний. В том числе поэтому я обязан был попробовать его спасти. В жизни есть то, за что стоит бороться. Оставшись без дома, я вряд ли смог бы позволить себе приобрести другой. С местными-то налогами на недвижимость! И что бы я делал? ...Я проливал его из шланга, готовился, а тем временем дома начали гореть и вокруг не было ни одной пожарной машины. Ни единой. А будь здесь пожарные, они давили бы возгорания в зародыше, контролировали бы ситуацию и все эти дома устояли бы. Я видел это своими глазами. Этих домов теперь нет. А начиналось все с малых искр, с которыми пожарные легко бы справились. Я сделал, что должен был, что хотел и что считал возможным", - сказал мужчина.