https://news.day.az/society/1722548.html Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на 18-19 января. Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, это решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком.
Хорошая новость для желающих отправиться в Агстафу
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) введет дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку на 18-19 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, это решение принято в связи с увеличивающимся пассажиропотоком.
Подробную информацию о расписании и наличии билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также по телефону 1822.
Ранее мы опубликовали новые тарифы на маршруте Баку-Балакен-Баку.
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