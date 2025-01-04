Новые тарифы на маршруте Баку-Балакян-Баку

С 3 января возобновлено движение поездов по маршруту Баку-Балакян-Баку. Первый рейс показал заполненность более 90%, что свидетельствует о высоком спросе на этом направлении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Поезда отправляются из Баку в 23:50 и прибывают в Балакян в 08:10. Обратный маршрут начинается в 22:10 с прибытием в Баку в 06:50.

Маршрут включает остановки на станциях: Баку, Бинагади, Евлах, Шеки, Гах, Загатала, Балакян, а также остановочные пункты Гёйем, Гёйнюк, Гораган и Алиабад.

Для пассажиров доступны классы обслуживания: "Стандарт", "Стандарт+" и "Бизнес". Стоимость билетов варьируется:

До станции Евлах: от 13,1 до 54,6 маната.

До станций Шеки, Гах и Гёйнюк: от 14,8 до 63,3 маната.

До Загаталы и других остановок: от 16,4 до 67,7 маната.

Полный маршрут Баку-Балакян-Баку: от 18 до 72 манатов.

Состав поезда включает пять спальных вагонов с общей вместимостью 189 пассажиров в одном направлении. Для классов "Стандарт" и "Стандарт+" предусмотрен бесплатный провоз багажа до 36 кг, для "Бизнес" - до 50 кг.