Новый Samsung Galaxy S25 Ultra окажется хуже?

Фирменный стилус Samsung S Pen, используемый в предстоящем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra, может лишиться встроенного модуля Bluetooth.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил авторитетный инсайдер Ишан Агарвал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), ссылаясь на источники в розничной торговле.

Если данная информация подтвердится, пользователи Galaxy S25 Ultra потеряют доступ к ряду популярных функций, включая управление жестами и возможность удаленно контролировать смартфон. Одним из самых заметных изменений станет отсутствие функции дистанционного управления камерой, что особенно ценилось фотографами-любителями. Ранее эта возможность позволяла устанавливать смартфон на штатив и делать снимки одним нажатием кнопки на стилусе.

Презентация серии Samsung Galaxy S25 намечена на 22 января в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Помимо Galaxy S25 Ultra, компания анонсирует умное кольцо Galaxy Ring второго поколения, шлем смешанной реальности Galaxy AR, а также новый Galaxy S25 Slim с ультратонким корпусом.