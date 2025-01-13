В Калифорнии начали разработку «плана Маршалла» для восстановления Лос-Анджелеса

Власти Калифорнии приступили к разработке "плана Маршалла", направленного на восстановление Лос-Анджелеса после природных пожаров. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии "плана Маршалла" и переосмыслением города, который будет являться проектом Лос-Анджелес 2.0. И мы гарантируем, что помощь будет оказана всем, кто пострадал от этой катастрофы", - сказал губернатор.

Помимо этого, Ньюсом распорядился приостановить действие жестких экологических законов Калифорнии. По его словам, подобное решение необходимо для оказания помощи в восстановлении домов и предприятий после пожаров.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.