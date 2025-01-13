Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна

Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе на сегодняшний день превышает 163 квадратных километра. Такие данные приводит Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, территория, охваченная огнем, уже на данный момент больше площади целого государства Лихтенштейн. Как сообщается, три пожара в округе Лос-Анджелес все еще не потушены. Пожар в Пасифик Палисейдс локализован лишь на 13 процентов, пожар под названием "Итон" в местности Алтадина - на 27 процентов. Пожар "Херст" в долине Сан-Фернандо локализован на 89 процентов. По сведениям ведомства, пламя уничтожило больше 12,3 тысячи строений, а жертвами числятся 13 человек. Однако, как передает телеканал NBC, пожаров не пережило по меньшей мере 24 человека.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. По подсчетам специалистов, ущерб от пожаров, вспыхнувших в Калифорнии 7 января, оценивается в 52-57 миллиардов долларов. Лесной пожар стал одним из самых масштабных в истории штата.

Недавно появилась нарезка апокалиптических видео из Калифорнии.