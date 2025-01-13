Служба электронной безопасности предупреждает пользователей о фейках в соцсетях

В социальной сети Facebook проводятся фейковые кампании от имени Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Службу электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Так, через поддельные страницы распространяется информация о продаже утерянного или забытого багажа в аэропорту за 3,67 маната. Затем для осуществления заказа гражданам предлагается ввести данные своей банковской карты и другие персональные данные по фейковой ссылке, размещенной на странице.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам быть бдительными и, столкнувшись с сообщениями о кампаниях от имени какой-либо организации, уточнять информацию у самой организации.