https://news.day.az/society/1722675.html Восстановлен скоростной режим на одной из бакинских дорог В Баку на трассе Зыхский круг - аэропорт, где на некоторых полосах из-за тумана были введены ограничения на максимальную скорость движения, восстановлен нормальный скоростной режим. Как передает АПА, об этом сообщил НИИМ. Ранее, на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час.
Восстановлен скоростной режим на одной из бакинских дорог
В Баку на трассе Зыхский круг - аэропорт, где на некоторых полосах из-за тумана были введены ограничения на максимальную скорость движения, восстановлен нормальный скоростной режим.
Как передает АПА, об этом сообщил НИИМ.
Ранее, на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час.
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