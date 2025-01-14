Восстановлен скоростной режим на одной из бакинских дорог

В Баку на трассе Зыхский круг - аэропорт, где на некоторых полосах из-за тумана были введены ограничения на максимальную скорость движения, восстановлен нормальный скоростной режим.

Как передает АПА, об этом сообщил НИИМ.

Ранее, на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт в Баку скоростной лимит снижен на 20 км/час.