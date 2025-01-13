Автор: Байрам Эльшадов

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи подстрекает армян на новый виток противостояния с Азербайджаном. Для того, чтобы официальный Париж смог зайти в регион и закрепиться там, Декотиньи выполняет поручения своего начальника Эммануэля Макрона, буквально вылезая из кожи вон. На встрече с журналистами дипломат-провокатор, выполняющий роль шпиона на Южном Кавказе, принялся за старое и пообещал всяких плюшек Еревану, дабы окончательно превратить Армению в форпост Пятой Республики.

"Армения представляет свое правительство, и та поддержка, которую Франция оказывает Армении, была гораздо более четко выражена президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она без условий, всеобъемлющая и непоколебимая", - произнес с нескрываемой ухмылкой посол.

Он также отметил, что слов недостаточно для достижения мира...А вот это уже интересно. Получается, что Декотиньи намекает на продолжение вооружения Армении со стороны Франции. У Баку есть вполне обоснованные опасения, что французское оружие способствует усилению реваншистских настроений в Армении. Такой расклад событий, наряду с нежеланием вносить поправки в Конституцию, позволяет Еревану тянуть с подписанием мирного договора.

Такое неадекватное поведение посла Франции должно вызвать закономерную реакцию со стороны международного сообщества. Вместо того чтобы указать Армении на необходимость сделать реальные шаги в сторону мирного урегулирования, Париж подталкивает Ереван к новой эскалации. Военные поставки Армении - лишь один из примеров, как Франция использует своих марионеток для продвижения своих геополитических интересов. Ереван, увлекаемый французскими обещалками и "непоколебимой поддержкой", рискует оказаться в еще более сложной ситуации.

Очевидно, что Декотиньи банально лжет, когда поет дифирамбы в адрес страны своего рабочего пребывания. Франция показывает себя Армении белой и пушистой не из-за любви к этой стране, а потому что это единственное направление, откуда еще можно застолбить за собой место на Южном Кавказе. Ставка на оппозицию в Грузии полностью провалилась, даже обращение Макрона к грузинскому народу не возымело никакого эффекта. Открытое вмешательство в дела суверенной страны настолько вывело из себя грузинское руководство, что спикер парламента Шалва Папуашвили посоветовал Макрону уйти в отставку. Что касается отношений Франции и Азербайджана, то их можно охарактеризовать фразой "о том, чего нет, говорить не стоит". Вина в деградации отношений лежит исключительно на Париже, поскольку Франция после прихода Макрона стала придерживаться открытой проармянской позиции. Только после этого Баку пришлось предпринять ряд ответных мер против Парижа. Вот почему послу Франции приходится гладить по головушке и вешать лапшу на уши армянскому народу. Как говорится, а обещалка не треснет?

Действуя в угоду империалистическим амбициям Парижа, мсье Оливье напоминает классического провокатора, чьи маневры направлены на планомерное разрушение. Такое поведение Франции и, в частности, Декотиньи, подрывает саму сущность международной дипломатии, которая предполагает уважение суверенитета всех стран, а не выборочных. Остается вопрос: насколько далеко готов зайти Париж, поддерживая реваншистские амбиции отдельных армянских кругов? Да и вряд ли европейские партнёры Парижа будут в восторге от того, что Франция вовлекает ЕС в очередной потенциальный конфликт.

Так не пора ли международному сообществу призвать Париж к ответственности и напомнить Франции о её обязанностях как члена Совета Безопасности ООН? Вмешательство в дела суверенных стран, поставки оружия и разжигание напряженности явно противоречат тем принципам, которые Франция сама любит провозглашать с высоких трибун. Терпеть французское двуличие в Брюсселе уж точно не должны. Да и нигде в мире.