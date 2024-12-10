Посол или шпион? Чем занят Декотиньи на Южном Кавказе?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Чем больше хаоса на мировой арене, тем больше старается выпятить свою роль в регионе Париж. Речь о нашем регионе, где посол Франции в Армении Оливье Декотиньи пытается строить из себя наместника Запада.

Этот персонаж в последнее время стал слишком уж часто появляться на условной армяно-азербайджанской границе. То с наблюдательной миссией позирует, то гостей туда привозит. Одним словом, ведет себя как в собственном доме - как хозяин. Что посол третьей страны вообще делает на границе двух государств? Это не место для туристических поездок и пикников на уик-энд. Эти поездки выходят за рамки дипломатического протокола. Французский дипломат появляется в приграничных районах не для знакомства с осуществлением каких-то проектов, финансируемых его страной, потому что Франция на Армению деньги не тратит - разве что в рамках Евросоюза. Никаких работ по превращению унылого и бедного Зангезура в Бордо или Ля Рошель не наблюдается. Так что вывод неминуем - посол Декотиньи исполняет роль шпиона и провокатора.

На днях французский посол вновь объявился на границе и с радостной улыбкой фоткался с дяденькой в синей жилетке возле автомобиля наблюдательной миссии ЕС. Действующий посол не может быть членом наблюдательной миссии, следовательно, на границу он прибыл не в рамках этого сомнительного проекта. У мсье Оливье своя программа пребывания в Армении. Послы других государств притихли, наблюдая, как развернулась Франция. Правление Макрона, несомненно, войдет в историю этой страны как времена позора. Макрон разваливает не только европейскую политику, но и стремится сунуть длинный нос в дела Южного Кавказа. Декотиньи, конечно же, не турист. Его задача - провокация. И он отрабатывает зарплату и оправдывает возложенную на него задачу.

Можно заметить, что посол Франции в последнее время заменяет собой даже армянский агитпроп. Вспомним его недавнюю "экскурсию" в историю региона, о котором он знает только со слов армян. Он нашел, чем можно царапнуть азербайджанскую сторону, захотел позлить Баку, написав белиберду о ереванской Голубой мечети, но ответ пришел не оттуда, откуда он ожидал. За нас ему ответило израильское издание. Если убрать из статьи все культурное, то Декотиньи просто послали.

Мсье Оливье впал в истерику. А немного придя в себя, вновь отправился фоткаться на границу. Похоже, это все, что у него вообще получается.