Автор: Байрам Эльшадов

Год только начался, а дипломатическая деградация Франции уже начала проявлять себя во всей красе. На фоне остальных прихлебателей президента Макрона особо выделяется посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Его комментарии и заявления воспринимаются как эфемерные и поверхностные разглагольствования, создающие образ человека, которому далеко по барабану последствия своих высказываний.

В поздравлении по случаю Святого Рождества Декотиньи стал уподобляться у̶п̶р̶я̶м̶о̶м̶у̶ ̶к̶о̶з̶л̶у̶ самому себе прошлогоднего калибра, упомянув добровольно покинувших Карабах армян.

"Беженцы из Нагорного Карабаха снова отмечают Рождество вдали от дома"

Налицо все признаки дежавю, посла Франции пока не поздно, нужно лечить. А то может стать буйным и наломать дров где-нибудь в районе дислокации миссии ЕС вдоль линии условной границы.

Может, Декотиньи решил примерить на себя амплуа французского мыслителя, который не находит себе места в этом мире? Но его философские изыскания больше напоминают бравурный монолог уставшего клоуна, который забыл, зачем вышел на сцену. При этом на каждое его заявление армянская публика реагирует с таким энтузиазмом, что в зале даже воздух становится гуще и тяжелее.

Остается загадкой, как этот человек умудряется одновременно не знать простейшие реалии и выдавать себя за глубокого знатока региона. Нам же остается в очередной раз напомнить Декотиньи - приехавшие из Карабаха в Армению люди не являются беженцами, поскольку они являются обладателями армянских паспортов и пребывали незаконно на территории Азербайджана. Если же карабахские армяне желают жить в Карабахском экономическом районе Азербайджана, то они должны подать документы на получение азербайджанского гражданства.

Задача дипломата заключается не в том, чтобы раздавать эмоциональные комментарии, а в том, чтобы служить мостом между государствами, способствуя мирному диалогу. Вместо этого Декотиньи превращает свою роль в театр абсурда, где аплодисменты звучат только от тех, кто не понимает или не хочет понимать происходящего. Франция, как страна с богатой историей и сильной культурой, заслуживает послов, которые достойно представляли бы ее интересы. Однако в лице Декотиньи мы видим противоположный пример, который ставит под сомнение способность Парижа адекватно оценивать геополитическую обстановку. Впрочем, ничего иного от ставленника Макрона ожидать не приходится.

Феномен Оливье Декотиньи - это наглядный пример того, как дипломатическая карьера может превратиться в своеобразный фарс. Очевидно, что французский посол в Армении испытывает явные затруднения с пониманием своей роли, вместо которой он успешно осваивает образ "неудачного комментатора". Неудивительно, что Армения стала площадкой для громких, но абсолютно бесполезных заявлений со стороны Декотиньи. Возможно, его вдохновляет дух эпохи постправды, где пустословие ценится выше фактов, а умение "красиво говорить" подменяет дипломатические навыки.

Каждое появление посла Франции в публичном поле становится новым поводом для обсуждений. Однако это диспут не идей или планов, а вопроса, насколько очередное его высказывание является бредовым и оторванным от реальности. Вот так бывает, когда послы превращают представительство своей страны в балаган. Если бы Декотиньи всерьёз занимался дипломатической деятельностью, он бы осознавал, что раз за разом становится поводом для насмешек и кривотолков.

Возникает резонный вопрос: почему Франция назначает на столь важные посты людей, которые своими действиями дискредитируют ее дипломатию? Такое ощущение, что французская дипломатия решила взять новый курс - на создание комического спектакля. И если так пойдет дальше, у Парижа появится шанс выдвинуть посла Декотиньи на премию "Золотой клоун". Ведь в конце концов, юмор - это тоже инструмент внешней политики, правда, с обратным эффектом.