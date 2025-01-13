Депутаты парламента Финляндии принимали наркотики?

Следы наркотических веществ были обнаружены в туалетах парламента Финляндии после рождественской вечеринки, в которой участвовали депутаты, сотрудники парламентских групп, помощники министров и журналисты.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на результаты собственного расследования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пробы с остатками кокаина, амфетамина и экстази были взяты в декабре в туалетных комнатах пятого этажа здания парламента, где проходили праздничные мероприятия. На других этажах запрещенных веществ выявлено не было. По словам Калле Лагерблома, операционного директора лаборатории Measurlabs, проводившей анализ, следы наркотиков небольшие, но определенные.

"Доказательства показывают, что в этих туалетах находились люди, имеющие отношение к наркотикам", - отметил он.

Генеральный секретарь парламента Антти Пелттари назвал произошедшее "тревожным событием.

Он подчеркнул, что за время его работы на этом посту не было никаких признаков употребления наркотиков в парламенте.