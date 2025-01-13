В некоторых селах Азербайджана временно не будет света

14 января на ряде участков, находящихся в зоне обслуживания Лянкяранской электросети, временно отключат электричество.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, с 10:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на 35-киловольтной воздушной линии "Ханбулан", которая питается от подстанции 110/35/10 кВ. В этот период электроснабжение будет приостановлено в следующих населенных пунктах: Кергелан, Лювасяр, Шаглакючя, Ханбулан, Даштатюк, Асфилалы, Бурджали и Паракенд.

Энергоснабжение возобновится сразу после завершения ремонтных работ.