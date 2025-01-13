https://news.day.az/society/1722649.html В некоторых селах Азербайджана временно не будет света 14 января на некоторых территориях, которые обслуживаются Лянкяранской электрической сетью, будет приостановлена подача электроэнергии. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
В некоторых селах Азербайджана временно не будет света
14 января на ряде участков, находящихся в зоне обслуживания Лянкяранской электросети, временно отключат электричество.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, с 10:00 до 13:00 в связи с ремонтными работами на 35-киловольтной воздушной линии "Ханбулан", которая питается от подстанции 110/35/10 кВ. В этот период электроснабжение будет приостановлено в следующих населенных пунктах: Кергелан, Лювасяр, Шаглакючя, Ханбулан, Даштатюк, Асфилалы, Бурджали и Паракенд.
Энергоснабжение возобновится сразу после завершения ремонтных работ.
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