В Азербайджане в сахаре от трех производителей обнаружены несоответствия

В ходе проверки образцов местных продуктов, реализуемых в торговых сетях, были выявлены несоответствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), специалисты провели отбор 24 образцов черного чая и 21 образца сахара от разных производителей для анализа в лабораториях Института пищевой безопасности. Продукция была проверена на содержание диоксида серы в сахаре, а также на наличие дрожжей, плесени и сальмонеллы в черном чае.

Результаты лабораторных исследований показали, что 18 образцов сахара и все 24 образца чая не содержат нарушений. Однако в сахарной продукции трех производителей было зафиксировано превышение допустимого уровня диоксида серы.

После этого были проведены внеплановые проверки на предприятиях-производителях, и принято решение об отзыве несоответствующих партий из торговых сетей, а также о введении ограничений. Дополнительно были отобраны новые образцы продукции для экспертизы.

В результате проверок несоответствия были обнаружены у одного из производителей, в отношении которого были применены административные меры и предписания об отзыве продукции из торговых сетей. Продукция двух других предприятий соответствовала стандартам. АПБА продолжает работу по устранению нарушений.