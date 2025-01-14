https://news.day.az/officialchronicle/1722810.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО 14 января завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО
14 января завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица.
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