Трамп возвращает жесткую политику

Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует ежемесячно повышать импортные тарифы, чтобы усилить давление на торговых партнеров страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Согласно источникам, тарифы будут увеличиваться на 2-5 процентных пунктов каждый месяц. Этот подход направлен на снижение зависимости от внешней торговли без значительного роста инфляции в США. Разработкой инициативы занимаются кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент, будущий директор Национального экономического совета Кевин Хассет и Стивен Миран, который возглавит Совет экономических консультантов.

Ранее Дональд Трамп предлагал ввести 60-процентные тарифы на импорт из Китая, продолжая свою жесткую торговую политику. Во время его первого срока администрация инициировала торговую войну с Китаем, введя пошлины на китайский импорт объемом $370 млрд. Однако эти меры не помогли устранить торговый дисбаланс, а напряженность в отношениях с Пекином лишь усилилась. Помимо тарифов, давление оказывалось и на технологические компании, такие как Huawei, что стало частью стратегии всестороннего сдерживания Китая.