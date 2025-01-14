https://news.day.az/society/1722744.html В Лянкяране пропали без вести рыбаки - ФОТО В Лянкяране пропали без вести рыбаки. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера в 8 часов утра жители села Сиявар Лянкяранского района Махмуд Абдулали оглу Ибаев (1984 г.р.) и Назим Самед оглу Аббасов (1968 г.р.) вышли в море порыбачить и пропали без вести. Сообщается, что их поиски продолжаются.
В Лянкяране пропали без вести рыбаки - ФОТО
В Лянкяране пропали без вести рыбаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера в 8 часов утра жители села Сиявар Лянкяранского района Махмуд Абдулали оглу Ибаев (1984 г.р.) и Назим Самед оглу Аббасов (1968 г.р.) вышли в море порыбачить и пропали без вести.
Сообщается, что их поиски продолжаются.
К поискам рыбаков привлечены спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Южного регионального центра МЧС.
По словам родственников, в последний раз на мобильные номера М.Ибаева и Н.Аббасова звонили примерно в 02:00 и утром, но на звонки никто не ответил.
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