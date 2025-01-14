https://news.day.az/world/1722867.html В России наблюдаются сбои в работе Интернета В России наблюдаются сбои в работе Интернета. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сбои наблюдаются по всей территории России. В настоящее время в России работает только сеть телеграмм. В большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам невозможен.
В России наблюдаются сбои в работе Интернета
В России наблюдаются сбои в работе Интернета.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сбои наблюдаются по всей территории России.
В настоящее время в России работает только сеть телеграмм.
В большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам невозможен.
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