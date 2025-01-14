В России наблюдаются сбои в работе Интернета

В России наблюдаются сбои в работе Интернета.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сбои наблюдаются по всей территории России.

В настоящее время в России работает только сеть телеграмм.

В большинстве регионов России доступ к интернет-ресурсам невозможен.