"Нефтчи" продвинулся вперед, "Карабах" сохранил свою позицию

Объявлен рейтинг лучших команд Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список вошли 400 сильнейших клубов континента.

Азербайджан представлен в списке четырьмя командами. Чемпион страны "Карабах" занимает 63-е место с 279 очками. Позиция подопечных Гурбана Гурбанова по сравнению с прошлым списком не изменилась.

"Нефтчи", поднявшийся на четыре позиции, занимает 252-е место с 19 очками. "Сабах", набравший на четыре очка меньше, занимает 283-е место. Представитель столицы отступил на четыре ступени. "Зиря" с 14 очками продвинулась на столько же мест и стала 287-й.

Отметим, что список возглавляет "Реал Мадрид" с 2447 очками.