https://news.day.az/sport/1722621.html "Карабах": Жуниньо отправился оформлять трансфер "Карабах" опубликовал информацию о переходе футболиста Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб заявил о продолжении официальных переговоров с представителем серии А. "Карабах" также подтвердил, что 28-летний нападающий отправился в Бразилию.
"Карабах": Жуниньо отправился оформлять трансфер
"Карабах" опубликовал информацию о переходе футболиста Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб заявил о продолжении официальных переговоров с представителем серии А.
"Карабах" также подтвердил, что 28-летний нападающий отправился в Бразилию. Отмечается, что он отбыл в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить личный контракт и оформить переход.
Ожидается, что трансфер форварда обойдется в пять миллионов евро.
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