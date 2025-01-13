"Карабах": Жуниньо отправился оформлять трансфер

"Карабах" опубликовал информацию о переходе футболиста Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб заявил о продолжении официальных переговоров с представителем серии А.

"Карабах" также подтвердил, что 28-летний нападающий отправился в Бразилию. Отмечается, что он отбыл в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить личный контракт и оформить переход.

Ожидается, что трансфер форварда обойдется в пять миллионов евро.