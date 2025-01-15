Аномальные «затонувшие миры» нашли глубоко в мантии Земли

Швейцарские ученые из Высшей технической школы Цюриха нашли глубоко в мантии Земли аномальные структуры, названные "затонувшими мирами". Они предположительно представляют собой фрагменты древней земной коры. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, с помощью сейсмографической визуализации нового типа специалисты обнаружили многочисленные погруженные плиты по всей земной мантии.

Субдуцированные (погруженные) фрагменты земной коры находили в мантии и раньше. Но они всегда располагались в местах столкновений тектонических плит. Однако новые объекты располагались там, где никогда не было никакой известной тектонической активности, например под западной частью Тихого океана. Ученые пока не знают, как эти структуры там оказались.

Открытие было сделано с помощью нового метода под названием инверсия полной формы волны. Он использует компьютерные модели для объединения показаний сейсмографов в единое четкое изображение.

Авторы исследования считают, что найденные аномалии представляют собой части древних плит, поскольку сейсмические волны проходят сквозь них с одинаковой скоростью.

Но у недавно картированных пятен могут быть и другие объяснения. Например, речь может идти о фрагментах из похожего на кору материала, оставшегося там после формирования мантии 4 млрд лет назад. Или эти структуры сформированы из более плотного вещества, сформировавшегося в мантии за последние несколько сотен миллионов лет.