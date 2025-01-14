МВД представило новое приложение

Министерство внутренних дел Азербайджана представило новое мобильное приложение e-polis, которое облегчит жизнь граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, теперь жители страны могут подавать заявления на регистрацию по месту пребывания в онлайн-режиме, не покидая своего дома.

Для этого нужно просто загрузить приложение через App Store или Google Play, заполнить требуемую информацию и отправить заявку.