https://news.day.az/society/1722663.html МВД представило новое приложение - регистрация без визита в полицию - ВИДЕО Министерство внутренних дел Азербайджана представило новое мобильное приложение e-polis, которое облегчит жизнь граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, теперь жители страны могут подавать заявления на регистрацию по месту пребывания в онлайн-режиме, не покидая своего дома.
МВД представило новое приложение - регистрация без визита в полицию - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана представило новое мобильное приложение e-polis, которое облегчит жизнь граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, теперь жители страны могут подавать заявления на регистрацию по месту пребывания в онлайн-режиме, не покидая своего дома.
Для этого нужно просто загрузить приложение через App Store или Google Play, заполнить требуемую информацию и отправить заявку.
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