https://news.day.az/sport/1722677.html Семинар для "Карабаха" Для основного состава азербайджанской футбольной команды "Карабах" был организован семинар по вопросам судейства и правил игры. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие было организовано в актовом зале "Азерсун Арены".
Семинар для "Карабаха"
Для основного состава азербайджанской футбольной команды "Карабах" был организован семинар по вопросам судейства и правил игры.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие было организовано в актовом зале "Азерсун Арены".
В семинаре приняли участие председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере, член комитета Омар Пашаев, а также игроки и тренерский состав команды.
Представитель организации рассказал о судействе и правилах игры. На вопросы по этой теме были даны ответы. Глава комитета прокомментировал игровые эпизоды, показанные в видеоролике. По поводу эпизодов состоялись обсуждения.
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