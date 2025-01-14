Семинар для "Карабаха"

Для основного состава азербайджанской футбольной команды "Карабах" был организован семинар по вопросам судейства и правил игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие было организовано в актовом зале "Азерсун Арены".

В семинаре приняли участие председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере, член комитета Омар Пашаев, а также игроки и тренерский состав команды.

Представитель организации рассказал о судействе и правилах игры. На вопросы по этой теме были даны ответы. Глава комитета прокомментировал игровые эпизоды, показанные в видеоролике. По поводу эпизодов состоялись обсуждения.