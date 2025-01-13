В абшеронском поселке выставлены на продажу сотни съемных квартир

В рамках механизма аренды с обязательством выкупа Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в поселке Сарай Абшеронского района гражданам будет предоставлено еще 296 новых, с ремонтом квартир в жилом комплексе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, процедура выбора квартир начнется с 21 января 2025 года.

Прием заявок и выбор жилья осуществляются через интегрированную в портал электронного правительства (e-gov.az) систему электронной ипотеки и кредитных гарантий.

Подробную информацию о порядке сдачи жилых помещений в аренду с обязательством их выкупа, приеме заявок, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте фонда (www.mcgf.gov.az) и официальном канале Youtube (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также позвонив в колл-центр "1549".

Отметим, что на данный момент заключено 6317 договоров аренды в рамках механизма аренды с обязательством выкупа.