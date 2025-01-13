"Карабах" покупает футболиста из Румынии

Азербайджанская футбольная команда "Карабах" готовится усилить свой состав новым игроком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, агдамский клуб проявляет большой интерес к Янису Стойке.

Чемпион Азербайджана намерен заполнить вакантную позицию нападающего после ухода Жуниньо вингером из "Херманштадта".

Клуб не против продажи игрока. Представитель Сибиу требует за своего игрока 1,5 миллиона евро.

Менеджер Стойки также подтвердил его возможный переход в "Карабах". Мариус Мэлдэрэшану сделал следующее заявление румынской прессе:

"Да, в настоящее время в услугах Стойки заинтересованы "Карабах", бухарестское и киевское "Динамо". Сумма, запрашиваемая за Яниса, верна. Он заслуживает этой цены. Он очень хороший нападающий и обладает высокой способностью завершать атаки.

Я знаю, что ни один клуб в Румынии не заплатил бы за него 1,5 миллиона евро. Поэтому у Стойки остается только один выход - покинуть страну. В настоящее время предложения находятся на стадии обсуждения".

Свое мнение по этому поводу высказал и президент клуба Даниэль Никулае. В заявлении пресс-службе "Херманштадта" он подчеркнул, что они готовы продать игрока за запрошенную сумму.

Добавим, что Янис также является членом сборной Румынии U-21.

Отметим, что нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо перейдет в бразильский "Фламенго".