Азербайджан и Мальдивы освободили от виз владельцев спецпаспортов

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, было утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований", подписанное 15 ноября 2024 года в городе Баку.