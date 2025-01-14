https://news.day.az/officialchronicle/1722858.html Азербайджан и Мальдивы освободили от виз владельцев спецпаспортов Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".
Азербайджан и Мальдивы освободили от виз владельцев спецпаспортов
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, было утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований", подписанное 15 ноября 2024 года в городе Баку.
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