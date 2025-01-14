Азербайджан и ОАЭ меняют энергетическую картину региона

Автор: Лейла Таривердиева

История сотрудничества Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов это, прежде всего, история взаимодействия в сфере зеленой энергетики. И взаимодействия очень успешного. В ОАЭ, как и в Азербайджане, зеленому переходу в энергетике уделяется особое внимание.

"Важные шаги, которые мы предпринимаем в энергетическом секторе, в частности в сфере зеленой энергии, вызывают удовлетворение. В этой связи хотел бы отдельно подчеркнуть эффективную деятельность компании Masdar вашей страны в сфере возобновляемой энергии в Азербайджане", - отмечал Президент Ильхам Алиев в поздравительном послании Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю Дня независимости ОАЭ.

Проходящая в эти дни в ОАЭ Неделя устойчивого развития Абу-Даби" (ADSW) - одна из ведущих глобальных площадок, посвященных вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Мероприятие направлено на стимулирование инвестиций в зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, поиск инновационных решений для достижения целей устойчивого развития ООН. В этом году форум посвящен теме "Связь с будущим: ускоряя устойчивый прогресс". Отметим, что ADSW учреждена в 2008 году и за прошедшие годы заработала устойчивый авторитет. В нынешней Неделе устойчивого развития Абу-Даби принимают участие 13 глав государств и правительств, а также более 140 министров и других официальных лиц.

Как и Азербайджан, ОАЭ является нефтегазодобывающей страной, и так же, как наша страна, демонстрирует отличную динамику в реализации проектов, направленных на борьбу с изменениями климата. Так, в конце ноября 2023 года в ОАЭ была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция Аль-Дафра, в июле того же года в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году страна стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия.

Компания Masdar основана в 2006 году и на сегодня уже обладает обширным портфолио, в котором - проекты общей мощностью более 20 ГВт, реализованные в более чем 40 странах мира. Masdar является флагманом в сфере ВИЭ в самой стране и надежным партнером Азербайджана.

26 октября 2023 года в Баку была запущена Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная компанией Masdar. Гарадагская СЭС стала крупнейшей солнечной электростанцией на Южном Кавказе, в Каспийском регионе и во всем СНГ. Это первая в Азербайджане солнечная электростанция промышленного масштаба, построенная с привлечением иностранных инвестиций. На электростанции площадью 550 гектаров установлено 570 тысяч солнечных панелей. Для подключения этой станции к сети была построена подстанция мощностью 330 киловольт. СЭС способна обеспечить электроснабжение 110 тысяч жилых домов.

Во время церемонии открытия, Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровой электростанции мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Отметим, что соглашение по проекту Гарадагской станции было подписано в январе 2020 года. Этот шаг стал поворотным для "озеленения" энергетической сферы Азербайджана.

За год эксплуатации Гарадагская СЭС выработала 458,8 миллиона киловатт-час электроэнергии.

В рамках прошедшей в Баку в ноябре 2024 года климатической конференции COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), Азиатским банком развития (AБР) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) были подписаны документы по финансированию двух проектов солнечной энергии в Азербайджане. По информации Минэнерго Азербайджана, общая стоимость проектов солнечных электростанций "Билясувар" мощностью 445 МВт и "Нефтчала" мощностью 315 МВт составит 670 миллионов долларов США. Обе станции будут введены в эксплуатацию до 2027 года и, как ожидается, будут производить более 1,7 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии в год. Это позволит сэкономить 380 миллионов кубометров природного газа, а также сократить выбросы углерода в атмосферу на 830 тысяч тонн.

Подписание данного соглашения на полях СОР29 было знаковым событием, говорящим как о доверии кредиторов и инвесторов к Азербайджану, так и о надежности партнерства с эмиратской компанией Masdar. Для Азербайджана данные проекты имеют стратегическое значение.

В июне 2022 года были подписаны два исполнительных соглашения между Masdar и Минэнергетики Азербайджана. Соглашения предусматривали строительство и ввод в эксплуатацию электростанций мощностью 1 ГВт солнечной и 1 ГВт ветровой энергии на суше в рамках первой и второй фаз. В число этих проектов входят Абшерон-Гарадагская ветряная электростанция мощностью 240 МВт (расположена на трассе Баку-Шамахы, на территории Абшеронского и Гарадагкого районов), а также уже названные выше солнечные электростанции в Нефтчале и Билясуваре. Все три электростанции планируется запустить в 2026 году. СЭС будут сданы в эксплуатацию, как ожидается, в апреле будущего года, а ветряная электростанция заработает к концу того же года.

Отметим, что на полях Недели устойчивого развития Абу-Даби 2023, Masdar и Азербайджан подписали соглашения о совместном развитии проектов по ветровой и солнечной энергии на суше, а также интегрированных проектов по ветровой и зеленой водородной энергии на шельфе с общей совокупной мощностью 4 ГВт.

В ноябре прошлого года, в рамках СОР29 SOCAR, Masdar и саудовская ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в производстве 3.5 ГВт ветровой электроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках этого проекта будут построены первые в Азербайджане морские ветровые станции.

Выступая на сессиях в рамках СОР29 представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов отметил, что страна способна выйти в лидеры в области возобновляемых источников энергии. По его словам, эффективное использование солнечной и ветровой энергии - один из ключевых элементов зеленой энергетической концепции Азербайджана. Страна обладает большим потенциалом солнечный и ветровой энергии. Садыгов подчеркнул, что через реализуемые проекты Masdar связывает с Европой не только Азербайджан, но и через него всю Азию. То есть Азербайджан трансформируется в хаб зеленой энергии.

Сотрудничество Азербайджана и ОАЭ по развитию зеленой энергетической повестки это взаимодействие в интересах и двух наших стран, и региона, а также огромный вклад в решение острой проблемы изменения климата в масштабах всей планеты.