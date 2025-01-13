АФФА хочет его национализировать

Вратарь российского клуба "СКА-Хабаровск" Ислам Имамов может продолжить карьеру в азербайджанской премьер-лиге.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 24-летний вратарь находится в списке на трансфер трех команд, выступающих в нашей Премьер-лиге.

Ислам, чьи корни из Азербайджана, также имеет предложения от российских команд. Поэтому он еще не принял окончательного решения относительно своей будущей карьеры. АФФА также планирует национализировать футболиста 2001 года рождения.

Его контракт с командой "СКА-Хабаровск" действует до 30 июня 2025 года. Ислам перешел в нее первого июля 2022 года после выступлений за "Легион-Динамо" и "Кубань-Холдинг".