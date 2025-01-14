Какую долю сотрудников прокуратуры составляют женщины?

10 процентов сотрудников прокуратуры составляют женщины.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии присяги молодых юристов, принятых на службу в органы прокуратуры.

"Из 111 женщин, работающих в органах прокуратуры, 52 (46,8 процента) были приняты на работу в результате 20 конкурсов, проведенных в период с 2002 по 2019 год, и 59 (53,2 процента) - в результате 6 конкурсов, проведенных в 2020-2024 годах.

В целом, женщины составляют 9,9 процента от всех сотрудников, принятых на работу по конкурсу. С 2002 по 2019 год было принято 5,3 процента женщин, а с 2020 по 2024 год - 4,6 процента", - отметил он.

Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что благодаря набору через конкурс в настоящее время в руководящих должностях Генеральной прокуратуры работают 11 женщин, включая 1 начальника управления, 5 заместителей начальников управлений, а также 4 районных прокурора и 1 заместителя районного прокурора.