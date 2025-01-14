Российско-армянские отношения на этом этапе непростые.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Что касается сегодняшних отношений, на официальном уровне они непростые", - отметил он.

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