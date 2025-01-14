https://news.day.az/showbiz/1722885.html Голливудская актриса сгорела заживо при пожаре в Калифорнии Исполнительница роли в фильме "Братья Блюз" Дэлис Карри погибла в результате пожара в Калифорнии (США). Как передает Day.Az со ссылкой на газету Daily Mail, останки 95-летней актрисы нашли спустя несколько дней после того, как огонь уничтожил ее дом в Альтадене. Эксперты провели идентификацию и установили личность погибшей.
Голливудская актриса сгорела заживо при пожаре в Калифорнии
Исполнительница роли в фильме "Братья Блюз" Дэлис Карри погибла в результате пожара в Калифорнии (США).
Как передает Day.Az со ссылкой на газету Daily Mail, останки 95-летней актрисы нашли спустя несколько дней после того, как огонь уничтожил ее дом в Альтадене. Эксперты провели идентификацию и установили личность погибшей.
Голливудская актриса Дэлис Карри стала одной из по меньшей мере 24 человек, погибших в пожарах в Лос-Анджелесе.
С 7 января в окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые охватили территорию в 16 000 га. Пламя уничтожило более 12 300 построек, в том числе дома известных людей в престижных районах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре