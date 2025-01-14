Голливудская актриса сгорела заживо при пожаре в Калифорнии

Исполнительница роли в фильме "Братья Блюз" Дэлис Карри погибла в результате пожара в Калифорнии (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Daily Mail, останки 95-летней актрисы нашли спустя несколько дней после того, как огонь уничтожил ее дом в Альтадене. Эксперты провели идентификацию и установили личность погибшей.

Голливудская актриса Дэлис Карри стала одной из по меньшей мере 24 человек, погибших в пожарах в Лос-Анджелесе.

С 7 января в окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые охватили территорию в 16 000 га. Пламя уничтожило более 12 300 построек, в том числе дома известных людей в престижных районах.