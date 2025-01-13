https://news.day.az/politics/1722563.html Названа дата визита главы МИД Грузии в Азербайджан Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Азербайджан 16 января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку.
Названа дата визита главы МИД Грузии в Азербайджан
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит с визитом Азербайджан 16 января.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку.
Согласно информации, на этих встречах в центре внимания будут перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, текущие процессы в мире и регионе.
Грузинский министр также примет участие в 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
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