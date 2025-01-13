Массовая акция протеста в Ереване

Перед зданием правительства Армении в Ереване проходит акция протеста против вступивших в силу налоговых изменений, которые предусматривают повышение налога с оборота и бюрократическую волокиту.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, акцию проводят работники торгового центра "Рынок золота". Они протестуют против двукратного повышения налогообложения на товары.

"Допустим, пришел клиент и хочет обменять 10-граммовую цепочку на 15-граммовую. Как мне это оформить? Сначала нам должны все объяснить, а потом требовать проведения инвентаризации или отчета", - рассказал один из участников акции.

Он отметил, что продавцы готовы провести инвентаризацию и предоставить данные о количестве золота, но опасаются, что налоговые инспекторы будут "подлавливать" торговцев на мелочах.

Участники акции требуют отмены поправок и проведения обсуждений с представителями торговой сферы. Они уверяют, что хотят работать законно, однако изменения усложняют их деятельность.

В Налоговый кодекс были внесены изменения, одно из которых предусматривает двукратное увеличение ставки налога с оборота, а другое - переход ряда отраслей, которые до сих пор платили налог с оборота, на систему налога на добавленную стоимость (НДС). Цель правительства Армении - поэтапно отказаться от налога с оборота, считающегося льготным, и привести все сферы к единой системе НДС.