Почему пилоты Embraer 190 приняли решение приземлиться в Актау?

25 декабря прошлого года самолет "Embraer 190" Азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел аварию в районе города Актау, Казахстан. Недавно на симуляторе было продемонстрировано место аварии, а также объяснены причины принятого пилотами решения.

Как передает Day.Az, репортаж об этом показали в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).

Рассказывая об авиакатастрофе, инструктор-капитан Вугар Мехдизаде рассказал:

"Почему самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, был направлен в Актау? Потому что эта область полностью равнинная, без горных территорий. Направление на аэропорт в горной местности могло бы стать ошибкой, так как воздушное судно находилось в неуправляемом состоянии. Решение капитана направить самолет в Актау было абсолютно верным. Экипаж в сложнейших условиях сумел добраться до Казахстана".

В свою очередь пилот Турал Шахвердиев, который управлял этим же самолетом за три дня до аварии, прокомментировал выбор действий экипажа:

"Капитан планировал безопасно приземлиться в Актау. Он несколько раз кружил в воздухе, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для посадки".

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