Почему пилоты Embraer 190 приняли решение приземлиться в Актау? - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО
25 декабря прошлого года самолет "Embraer 190" Азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел аварию в районе города Актау, Казахстан. Недавно на симуляторе было продемонстрировано место аварии, а также объяснены причины принятого пилотами решения.
Как передает Day.Az, репортаж об этом показали в эфире Азербайджанского телевидения (AZTV).
Рассказывая об авиакатастрофе, инструктор-капитан Вугар Мехдизаде рассказал:
"Почему самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, был направлен в Актау? Потому что эта область полностью равнинная, без горных территорий. Направление на аэропорт в горной местности могло бы стать ошибкой, так как воздушное судно находилось в неуправляемом состоянии. Решение капитана направить самолет в Актау было абсолютно верным. Экипаж в сложнейших условиях сумел добраться до Казахстана".
В свою очередь пилот Турал Шахвердиев, который управлял этим же самолетом за три дня до аварии, прокомментировал выбор действий экипажа:
"Капитан планировал безопасно приземлиться в Актау. Он несколько раз кружил в воздухе, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для посадки".
Предлагаем вашему вниманию репортаж AZTV:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре