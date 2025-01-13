Катар передал Израилю и ХАМАС итоговый проект соглашения по Газе

Катар передал представителям Израиля и палестинского движения ХАМАС окончательный проект соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых радикалами.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника, вечером 12 января глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с руководителем израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. После продолжительных обсуждений в Дохе удалось достичь значительного прогресса, что позволило завершить формирование итогового проекта соглашения, отметил источник.

Переговоры в Дохе стали ключевым этапом в усилиях по урегулированию конфликта в Газе, и передача проекта соглашения сторонам может стать шагом к долгожданному прекращению огня и стабилизации обстановки в регионе.